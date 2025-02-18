Пермская художественная галерея запускает просветительский проект о мировом искусстве

Пермская художественная галерея и кафе Lemon Tree запускают совместный культурно-образовательный проект, посвященный искусству (12+). Встречи планируют проводить раз в месяц по выходным в кафе Lemon Tree. Информация об этом появилась в официальном аккаунте «ВКонтакте» Пермской художественной галереи.
Проект рассчитан на широкую аудиторию и будет включать обсуждение произведений как из мировых коллекций, так и из собрания Пермской художественной галереи. Автор проекта Ксения Зубакина, научный сотрудник Пермской художественной галереи, а также хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры.
Первая встреча под названием «Дьявол в деталях» состоится 22 февраля. На ней расскажут слушателям, как детали картины и композиция раскрывают замысел автора и ее сюжет.
Недавно мы рассказывали, что на месте Sister's Bar откроется пространство, созданное современными художниками.
Информационный обзор редакции. 12+
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