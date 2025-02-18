18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Пермская художественная галерея запускает просветительский проект о мировом искусстве

Пермская художественная галерея и кафе Lemon Tree запускают совместный культурно-образовательный проект, посвященный искусству (12+). Встречи планируют проводить раз в месяц по выходным в кафе Lemon Tree. Информация об этом появилась в официальном аккаунте «ВКонтакте» Пермской художественной галереи.

Пермская художественная галерея/ВКонтакте

Проект рассчитан на широкую аудиторию и будет включать обсуждение произведений как из мировых коллекций, так и из собрания Пермской художественной галереи. Автор проекта Ксения Зубакина, научный сотрудник Пермской художественной галереи, а также хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры.

Первая встреча под названием «Дьявол в деталях» состоится 22 февраля. На ней расскажут слушателям, как детали картины и композиция раскрывают замысел автора и ее сюжет.

Недавно мы рассказывали, что на месте Sister's Bar откроется пространство, созданное современными художниками.

Информационный обзор редакции. 12+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: