Пермская художественная галерея запускает просветительский проект о мировом искусстве

Проект рассчитан на широкую аудиторию и будет включать обсуждение произведений как из мировых коллекций, так и из собрания Пермской художественной галереи. Автор проекта Ксения Зубакина, научный сотрудник Пермской художественной галереи, а также хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры.

Первая встреча под названием «Дьявол в деталях» состоится 22 февраля. На ней расскажут слушателям, как детали картины и композиция раскрывают замысел автора и ее сюжет.

Недавно мы рассказывали, что на месте Sister's Bar откроется пространство, созданное современными художниками.

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