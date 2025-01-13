Еще один пермский театр поставит новогоднего «Щелкунчика»

Кукольный «Щелкунчик» будет основан на оригинальной повести Эрнста Теодора Амадея Гофмана, сообщает издание «Новый компаньон». Но музыку Чайковского в спектакле намерены сохранить. Премьера намечена на конец декабря.

Отметим, что сейчас в репертуаре пермских театров есть три «Щелкунчика»: в театре оперы и балета, театре «Балет Евгения Панфилова» и ТЮЗе.

Пермский театр кукол в 2025 году представит еще три премьеры. Это постановки «Колобок» (0+) в постановке режиссера Натальи Белоусовой и «Маленькие трагедии» (12+), их представит Александра Янушкевич. В октябре планируют показать кибер-панк спектакль «Скачайте наши души» (12+), его ставит художественный руководитель театра кукол Дмитрий Вихрецкий.

Недавно мы рассказывали об открытии детской сцены Театра-Театра и первых постановках в ее стенах.

Информационный обзор редакции.