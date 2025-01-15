Перевоплощения Марии Ароновой и стихи Пушкина: на гастроли приедет Театр имени Вахтангова

Гастроли откроются «Повестями Пушкина» (16+) главного режиссера театра Анатолия Шульева. Премьера состоялась в марте 2024 года. В спектакле представят не только прозу, но и стихи Александра Сергеевича: постановка открывается строками «Графа Нулина», а из уст персонажей звучит множество стихотворных цитат.

Еще одним спектаклем, представленным в Перми, станут «Мертвые души» (16+) режиссера Владимира Иванова. Как рассказали в пресс-службе ТТ, историю гениальной аферы Чичикова расскажут всего два актера — Владислав Гандрабура и Мария Аронова. Народная артистка России будет перевоплощаться во время спектакля почти в 20 ролей.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми появится еще один «Щелкунчик»: его поставят в театре кукол.

Информационный обзор редакции.