Первым спектаклем на детской сцене Театра-Театра станет «Легенда о драконах»

Первым спектаклем, который покажут на детской сцене ТТ, станет «Легенда о драконах». Это история о дружбе драконов и людей, о прекрасной принцессе, о короле и, конечно, об отважном герое с храбрым сердцем. «Это формат именно семейного театра, куда дети приходят с родителями, вместе переживают события, а потом полученный опыт уносят с собой. Мы даем импульс воображению, чтобы зрители могли сыграть эту простую и трогательную историю дома, оживляя даже самые незамысловатые предметы», — цитирует режиссера спектакля Антона Калипанова «Новый компаньон».

Недавно мы рассказывали о том, что в театре кукол впервые покажут спектакли с тифлокомментированием. Первым станет — «Маленькая Баба-Яга».

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