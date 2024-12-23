Названы даты первых премьер на детской сцене Театра-Театра

Первыми спектаклями, которые покажут на детской сцене, станут «Легенда о драконах» (0+) и «Алиса в стране чудес» (6+). Их начнут показывать с 26 и 27 декабря.

Напомним, в новом пространстве планируют показывать драматические и музыкальные спектакли, мультимедийные и экспериментальные постановки, а также бэби-театр, театр теней и кукол. Кураторами Театра-Тятрика будут Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина — лауреаты премии «Золотая Маска», основатели театра кукол «Таратумб».

Недавно мы рассказывали о том, что театр кукол начинает показывать первые спектакли с тифлокомментированием.

Информационный обзор редакции.