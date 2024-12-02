Театр кукол впервые покажет спектакли с тифлокомментированием

В кукольном театре покажут несколько спектаклей с тилофокмментированием. Среди них будут популярные сказки и классические произведения: «Дюймовочка», «Кошкин дом», «Буратино», «Волшебник страны Оз» и «Муму».

Напомним, пермский театр кукол впервые выиграл в конкурсах «Оборудование» и «Старт» на организацию тифлокомментирования. С его помощью зрители, которые воспринимают мир иначе, смогут «увидеть» спектакли. Тифлокомментатор будет описывать нюансы движения кукол, сценографию и костюмы так, чтобы каждое мгновение на сцене оживало в воображении зрителя.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 6+