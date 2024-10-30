Завораживающая арфа, «мороз» по коже, визуальный минимализм: Театр-Театр покажет премьеру по пьесе Стешика

На сцене Театра-Театра 31 октября, а также 1, 2 и 3 ноября пройдут премьерные показы драматического спектакля «Мороз» (16+). Пьесу одного из самых известных белорусских драматургов Константина Стешика поставил Борис Мильграм.

В центре сюжета — два друга, похитившие из морга тело третьего, чтобы похоронить его так, как он хотел. Но машина ломается посреди снежного нигде, и мужчины остаются наедине с лютым морозом, мертвым товарищем и сложным выбором. В «Морозе» Театра-Театра задействованы пять артистов: Альберт Макаров (тенор), Александр Гончарук и Александр Аверин разыгрывают текст Стешика; Дарья Копылова (сопрано) в дуэте с Альбертом Макаровым (тенор) и Анна Иванчина (рояль, кельтская арфа) исполняют музыкальный материал, вплетенный в драматическую ткань спектакля.

Режиссерское решение Мильграма — помещение камерной пьесы в большое пространство и отсутствие привычных персонажей, актеры будто ничего не разыгрывают и не окрашивают эмоциями. Как объясняют в пресс-службе министерства культуры, благодаря этому зрители концентрируются на тексте и прислушиваться к тому, как происходящее отзывается лично у них внутри – в их теле, в мыслях, в чувствах.

«Премьера "Мороз" — о силе и слабости, о свободе выбора и долге, о страхе и совести, о смерти и желании жить. Это современная драматургия на большой сцене, это пять уникальных артистов, это завораживающая музыка арфы и стильный визуальный минимализм. Это "мороз по коже" от безысходности финала и глубина личных эмоций от просмотра», — описывают в театре новую постановку.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 16+