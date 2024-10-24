Театр кукол покажет еще одну премьеру — спектакль по новелле О.Генри

Пермский театр кукол готовит еще одну премьеру — спектакль «Вождь краснокожих» (6+). Она пройдет 2, 3 и 6 ноября. Как рассказали в департаменте культуры и молодежной политики, постановка имеет все шансы стать театральным хитом для семейного зрителя.

В конце сентября театр показал премьеру спектакля «Илиада v. 2.0», художественный руководитель Дмитрий Вихрецкий рассказывал об особенностях постановки. «Вождя краснокожих» по одноименному рассказу О. Генри ставит Петр Васильев. Он рассказал, что сам сюжет спектакля — одна большая курьезная ситуация, герои которой вышли яркими, обаятельными и острохарактерными.

Художник нового спектакля театра кукол — Алевтина Торик — подбирала материалы, приближенные к естественным, природным. «Например, центральная декорация у нас деревянная, а костюмы героев сделаны из натуральных нитей. Спектакль визуально отсылает к ретро-эстетике в хорошем смысле этого слова, он будет теплым и душевным, поэтому и материалы должны быть тактильно приятными», — поделилась Алевтина.

Музыкальным оформлением постановки занимается Николай Морозов, пишущий музыку к спектаклям театров России и зарубежья. Он поможет подчеркнуть эмоциональную глубину истории и перенести зрителей в мир Дикого Запада.

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Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.