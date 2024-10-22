В конец октября пройдут сеансы иммерсивного спектакля о сталинских репрессиях

С 27 октября начнутся новые в этом году сеансы иммерсивного спектакля «Зона голоса. Пермь. 1937». Он основан на документальных фактах, свидетельствах и воспоминаниях жертв сталинских репрессий и их потомков.

Как рассказали в Центре городской культуры, формат иммерсивного театра помогает стереть грань между декорациями и реальными объектами. И в случае с «Зоной голоса» путешествие происходит не только в городском пространстве, но и во времени. Участники действа переносятся в одну из мрачнейших эпох отечественной истории.

Маршрут спектакля начинается от памятника жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище и проходит через знаковые места времен «большого террора». Создатели «Зоны голоса» предлагают проследовать сквозь личные истории и драмы конкретных людей, объединенные общей болью и общим историческим контекстом. Спектакль поставлен по сценарию Ксении Гашевой, режиссер — Марк Букин, композитор – Андрей Платонов, продюсер – Любовь Орлова.

С 14 по 18 ноября в Перми будет проходить «МОНОfest»: рассказываем о его программе в этом году.

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