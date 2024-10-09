Спектакль в рюмочной и переписка Ван Гога с братом: «МОНОfest» объявил программу в этом году

XI театральный фестиваль-конкурс моноспектаклей «МОНОfest» объявил программу. Событие будет проходить с 14 по 18 ноября. В этом году на фестиваль подали более 80 заявок из разных уголков России и ближнего зарубежья. Из них экспертный совет «МОНОfest» отобрал 12 моноспектаклей разных стилей и жанров, 11 вошли в конкурсную программу.

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, фестиваль откроется в Кудымкаре постановкой Нижнекамского татарского драматического театра «На заре». Но основную программу покажут в Перми. Она объединит значимые культурные площадки: Сцену-Молот, театр «Балет Евгения Панфилова», Дом актера, театр «Новая драма». Один из спектаклей «МОНОfest» — «Счастливая Шарлота» — покажут в рюмочной «Парадная».

Темы, вдохновившие авторов фестиваля в этом году, — байопик о немецкой писательнице, переписка знаменитого художника Винсента Ван Гога с братом Тео, трагедия Шекспира, чеховский «Вишневый сад» и повесть Достоевского. В жюри фестиваля в 2024 года вошли народный артист РФ Камиль Тукаев, театральные критики Екатерина Рябова и Арина Хек, председатель жюри — театральный критик, продюсер, куратор театральных проектов Олег Лоевский.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 16+