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Театр

Театр-Театр ищет актеров для детской сцены

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Пермский академический Театр-Театр начал искать актеров для детской сцены. В пресс-службе ТТ говорят, что заинтересованы в кандидатах с хорошими вокальными данными и хореографическими навыками.

Также среди требований: возраст более 18 лет, профильное образование, умение найти подход к маленьким зрителям. Напомним, детская сцена Театра-Театра откроется в «пирамиде» на Крисанова 12В. Она начнет работать осенью. Первым спектаклем, который покажут на ней, станет «Алиса в стране чудес».

Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль «Медвежонок» назван лучшим туристическим событием.

Информационный обзор редакции.

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