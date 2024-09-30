Пермский академический Театр-Театр начал искать актеров для детской сцены. В пресс-службе ТТ говорят, что заинтересованы в кандидатах с хорошими вокальными данными и хореографическими навыками.

Также среди требований: возраст более 18 лет, профильное образование, умение найти подход к маленьким зрителям. Напомним, детская сцена Театра-Театра откроется в «пирамиде» на Крисанова 12В. Она начнет работать осенью. Первым спектаклем, который покажут на ней, станет «Алиса в стране чудес».

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