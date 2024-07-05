В пяти театрах организуют комментирование для незрячих

Пять пермских театров получили гранты на организацию тифлокомментирования. Культурные учреждения выиграли их по результатам конкурса программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края, гранты на тифлокомментирование выиграли Театр-Театр, театр оперы и балета, «Дом Актера», театр кукол и Чайковский театр драмы и комедии.

«Тифлокомментирование прочно вошло в культурную жизнь Пермского края с 2020 года. Это лаконичное словесное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны незрячему или слабовидящему без специальных словесных пояснений. Это и адаптация музейных экспозиций, адаптация театральных постановок. В проектах участвуют музей "Дом Пастернака" во Всеволодо-Вильве, Соликамский краеведческий музей, Усольский музей "Палаты Строгановых"», — рассказали в краевом министерстве культуры.

Тифлокомментирование (аудиодескрипция) — описание предметов, событий или действий для незрячих, которые позволяют «увидеть» происходящее. Для прослушивания тифлокомментария выдают приемник и наушники, еще зрители могут пользоваться специальным приложением, которое позволяет слушать комментарии со своего телефона.