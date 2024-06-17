Пройдет предпремьерный показ фильма «Она танцует», снимавшегося в Перми

23 июня пройдет предпремьерный показ фильма «Она танцует» (12+), съемки которого велись в Перми. Это дебютная работа режиссера Оксаны Дегтяревой, сообщает пресс-служба министерства культуры Пермского края.

Сюжет фильма развивается на протяжении почти двух десятилетий: начала и конца 80-х, середины и конца 90-х. Для главной героини Ольги (Анастасия Волынская) танец — не просто профессия и увлечение, это еще и способ общения с миром и людьми.

Съемки фильма «Она танцует» проходили в Перми в 2022 году, в работе над проектом приняли участие более 500 пермяков. Снимали в цирке, ДК им. Ленина, ПДНТ «Губернии», ДК им. Солдатова, в отеле «Урал», ПГНИУ и на заводе им. Шпагина. Действие фильма происходит в Перми и главные герои по сюжету тоже местные.

На предпремьерный показ приедут: режиссер Оксана Дягтярева, исполнительница главной роли Анастасия Волынская и продюсер Павел Одынин. Также специальными гостями будут артисты балета Панфилова, принимавшие участие в создании оригинальной хореографии картины.

Напомним, скоро в городе пройдет еще один предпремьерный показ фильма, который снимался в Перми.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.