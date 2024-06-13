Названа дата премьеры «Культурной комедии», которую снимали в Перми

Пермяки смогут увидеть фильм «Культурная комедия» (12+), который снимался в их родном городе, раньше остальных. Премьера в Перми запланирована на 30 июня, в то время как по всей России кино будут показывать 11 июля.
Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, в проекте участвовали горожане, а также были задействованы актеры театров, деятели искусств и творческие коллективы региона. В одной из массовых сцен снялись более 200 пермяков. Действие фильма происходит в Перми. На экране можно будет увидеть набережную Камы, театр оперы и балета, галерею (когда она еще была в здании Кафедрального собора). Съемки проходили в интерьерах института культуры, в парке им. А.П. Чехова, а также в живописных пейзажах Губахинского района и в других знаковых местах Пермского края.
«Для меня также было удивительно, что город Пермь как живой организм, который предполагает абсолютное участие съемок. Мы берем массовку 20 человек, а остальные приходят абсолютно бесплатно, просто для того, чтобы помочь. Кинофрендли история для меня очень важна, так как здесь очень комфортно снимать», – поделился режиссер «Культурной комедии» Владимир Котт.
Напомним, главные роли в фильме исполнили Алексей Чадов и Яна Гладких, также снимались: Юрий Стоянов, Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Велескевич, Борис Каморзин, Маргарита Аброськина. По сюжету, местный чиновник-дорожник Виктор Летаев неожиданно начинает изучать культурное наследие Пермского края. В этом ему помогает преподаватель искусствоведения Марина Николаевна, которая впоследствии становится любовью чиновника. Генеральный продюсер картины Гавриил Гордеев назвал «Культурную комедию» пермским «Ла-ла-лендом».
Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.
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