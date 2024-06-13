Названа дата премьеры «Культурной комедии», которую снимали в Перми

Пермяки смогут увидеть фильм «Культурная комедия» (12+), который снимался в их родном городе, раньше остальных. Премьера в Перми запланирована на 30 июня, в то время как по всей России кино будут показывать 11 июля.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, в проекте участвовали горожане, а также были задействованы актеры театров, деятели искусств и творческие коллективы региона. В одной из массовых сцен снялись более 200 пермяков. Действие фильма происходит в Перми. На экране можно будет увидеть набережную Камы, театр оперы и балета, галерею (когда она еще была в здании Кафедрального собора). Съемки проходили в интерьерах института культуры, в парке им. А.П. Чехова, а также в живописных пейзажах Губахинского района и в других знаковых местах Пермского края.