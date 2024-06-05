Московские театры привезут в Пермь спектакли, посвященные поэтам 20 века

В «Триумфе» 13 и 14 июня пройдут летние гастроли московских театров. На сцене частной филармонии покажут два спектакля, они посвящены великим поэтам 20 века. Один входит в репертуар столичного лектория «Прямая речь», второй – театра «Практика».

13 июня покажут спектакль «ЦветаеваШпаликовХармс». Его уже давали в феврале. Как рассказывают в пресс-службе частной филармонии, таких оваций давно не слышал зал «Триумфа», поэтому его решили повторить. Спектакль основан на поэзии авторов 20 века: Марины Цветаевой, Даниила Хармса и Геннадия Шпаликова, чьи стихотворения сегодня звучат безумно актуально.

14 июня покажут спектакль «БродскийМаяковскийБлок». Он считается одним из самых успешных в репертуаре московского театра «Практика». Играть в нем будет по-настоящему звездный актерский состав: Елена Махова, Ульяна Лукина, Валентин Самохин, Максим Жегалин. Во время спектакля прозвучат «Скифы» и «Двенадцать» Блока, «Скрипка и немножко нервно», «Послушайте!» и отрывок из поэмы «Человек» Маяковского, стихотворения Бродского, посвященные Марине Басмановой, а также другие знаковые произведения трех поэтов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Доме актера пройдет спектакль-читка «Все утра мира».

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