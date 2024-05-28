Маленьким подопечным благотворительных фондов покажут «Бременских музыкантов»

Театр-Театр 1 июня благодаря своим зрителям покажет подопечным фондов «Берегиня, «Дедморозим» и «Я помогаю детям» мюзикл «Бременские музыканты» (6+). Спектакль поставил в 2011 году режиссер Дамир Салимзянов. Сказка пользуется огромным успехом у зрителей всех возрастов. Это добрая история о любви и дружбе, знакомая многим по советскому мультфильму.

Показ спектакля подопечным благотворительных фондов – традиционная акция «Подари театр детям». Она проводится с 2021 года. До 1 июня любой желающий может приобрести для детей из фондов билеты на «Бременских музыкантов». Покупатель при этом получает персональный сертификат доброго волшебника.

В 2023 году 200 маленьких подопечных фондов «Берегиня», «Дедморозим» и «Я помогаю детям» посетили спектакль «Летучий корабль». За время акции «добрыми волшебниками» стали около тысячи зрителей, они помогли ребятам погрузиться в сказочную атмосферу вместе с Театром-Театром.

Ранее мы рассказывали о том, что в музее PERMM инклюзивный театр-студия «Пространство любви» покажет спектакль по картинам Рене Магритта.

Информационный обзор редакции.