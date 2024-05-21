В музее PERMM покажут спектакль по картинам Магритта

В музее современного искусства PERMM покажут спектакль по мотивам известных картин сюрреалиста Рене Магритта. Его создала команда инклюзивного театра-студии «Пространство любви», сообщает пресс-служба министерства культуры Пермского края.

«Зрителей ждет очень тонкий и красивый сюжет, где люди ищут любви, встречаются и расстаются, отражаются друг в друге, несут и теряют истину. Спектакль, где безликая тень ловит сачком наши души, а время улетает, как птица из клетки», — рассказывают в минкульте.

Показ спектакля «Внутри: яблоко Магритта» пройдет 22 мая. Актеры – участники театра-студии — люди с инвалидностью (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы, психическими и генетическими заболеваниями). Спектакль был выпущен в 2022 году, в 2023 его назвали лучшим на парафестивале «Театр-территория равных возможностей».

Кстати, это не первое сотрудничество PERMM с театром. В 2018 году в музее прошла премьера спектакля «Времена года».

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 6+