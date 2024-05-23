На фестивале «Тайны горы Крестовой» сменился спектакль открытия

Организаторы фестиваля «Тайны горы Крестовой» решили изменить спектакль открытия. Ранее это должен быть Music Hall от Театра-Театра.

Теперь открывать фестиваль будет другая постановка академического театра – спектакль «Удачи, Марк!» (12+). Его премьера состоялась в январе 2024 года. Это мюзикл в режиссуре Алексея Крикливого, который повествует о том, как пережить в школу. На деле, как рассказывают организаторы фестиваля, это история о человеческих ценностях, о правде и лжи, о силе и слабости, которая будет интересна и взрослым, и детям. Ее, как и большинство постановок, будут показывать на закате. Также на фестивале пройдут спектакли ереванского, челябинского, астраханского театров, а еще покажут «Сердце Пармы» (16+) от Театра-Театра.

Напомним, театральный ландшафтный фестиваль «Тайна горы Крестовой» пройдет в окрестностях Губахи с 28 июня по 2 июля.

Информационный обзор редакции.