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Искусство

На «Тайнах горы Крестовой» покажут мюзикл Театра-Театра

Фестиваль «Тайны горы Крестовой»/ВКонтакте

Стала известна программа театрального ландшафтного фестиваля «Тайна горы Крестовой» (16+). Он пройдет в окрестностях Губахи в 13-й раз, в этом году – с 28 июня по 3 июля.

Фестиваль откроется проектом «Закат на горе Крестовой»: зрителям покажут спектакль Театра-Театра Music Hall  с фрагментами лучших образцов мирового мюзикла.

Также в программе запланированы показы спектаклей восьми театров из Губахи, Березников, Челябинска, Еревана и Астрахани. Их покажут традиционно на горе Крестовой (на вершине Рудянского споя), а также на локациях заброшенного шахтерского города-призрака Верхняя Губаха и всесезонного курорта «Губаха».

В рамках фестиваля будет работать творческая лаборатория. В этом году она посвящена 225-летнему юбилею Пушкина.

Информационный обзор редакции.

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