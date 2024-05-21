На «Тайнах горы Крестовой» покажут мюзикл Театра-Театра

Стала известна программа театрального ландшафтного фестиваля «Тайна горы Крестовой» (16+). Он пройдет в окрестностях Губахи в 13-й раз, в этом году – с 28 июня по 3 июля.

Фестиваль откроется проектом «Закат на горе Крестовой»: зрителям покажут спектакль Театра-Театра Music Hall с фрагментами лучших образцов мирового мюзикла.

Также в программе запланированы показы спектаклей восьми театров из Губахи, Березников, Челябинска, Еревана и Астрахани. Их покажут традиционно на горе Крестовой (на вершине Рудянского споя), а также на локациях заброшенного шахтерского города-призрака Верхняя Губаха и всесезонного курорта «Губаха».

В рамках фестиваля будет работать творческая лаборатория. В этом году она посвящена 225-летнему юбилею Пушкина.

Информационный обзор редакции.