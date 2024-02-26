Открытие новой сцены «У Моста» перенесли

Театр «У Моста» перенес открытие новой сцены на Окулова, 5 на лето 2024 года. Планировалось, что весной премьера спектакля «Сирано де Бержерак» состоится в новом месте. Однако его уже показали в старом здании.

Сейчас ремонтные работы идут полным ходом. Так как премьера уже состоялась, открывать новую сцену будут другим спектаклем, сообщает ИА «Текст» с отсылкой на художественного руководителя «У Моста» Сергея Федотова. Но каким, неизвестно. Открытие новой сцены театра в итоге перенесли на 1 июня.

Напомним, новый зал «У Моста» будет рассчитан на 500 зрителей. Спектакли будут показывать как в новом здании, так и в старом на Куйбышева. Там планируется провести ремонт.