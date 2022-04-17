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В Перми на «Часовом заводе» состоится премьера одноактного пластического спектакля Тамары Веремейчик MONO

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В культурное пространстве «Часовой завод» 20 и 23 апреля состоится премьера одноактного пластического спектакля MONO хореографа, режиссера и руководителя лаборатории танца Dance LAB Тамары Веремейчик. Исполнители — ученики студии. Длительность спектакля составит 45 минут.

Тамара Веремейчик, основательница танцевальной студии Dance LAB:

— Наш третий спектакль будет разительно отличаться от того, что мы делали ранее. Каждая наша постановка поднимает нас на уровень выше, ставя перед нами более сложные задачи. Новая история будет масштабней по хореографии, световым эффектам, костюмам и декорациям. В планах — построить зеркальный подиум, по которому будут дефилировать танцовщики.

Билеты на спектакль можно купить онлайн или приобрести на месте при входе.

В ожидании премьеры предлагаем почитать наше интервью с Тамарой Веремейчик.

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