Пермский спортсмен и режиссер документального кино Владислав Кричфалуший стал восьмикратным чемпионом мира по паратхэквондо. Соревнования проходили 20-22 ноября в Южной Корее под эгидой Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo). Они считаются клевым этапом отбора и набора очков к Паралимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
Владислав Кричфалуший выступает в спортивном классе K41 до 70 кг. В финале он одержал победу над представителем Германии Азизом Ханефи со счетом 2:1. Золото в турнире дало ему 140 рейтинговых очков.
Для пермского паратхэквондиста это восьмое золото чемпионатов мира. Владислав Кричфалуший выигрывал первенства в 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 и 2021 годах. Сейчас он занимается под наставничеством Михаила Плотникова.
Кроме спорта, Владислав Кричфалуший занимается кино. В 2025 году он снял цикл фильмов «Живая поэзия».
Информационный обзор редакции.
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