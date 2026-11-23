Владислав Кричфалуший выступает в спортивном классе K41 до 70 кг. В финале он одержал победу над представителем Германии Азизом Ханефи со счетом 2:1. Золото в турнире дало ему 140 рейтинговых очков.

Для пермского паратхэквондиста это восьмое золото чемпионатов мира. Владислав Кричфалуший выигрывал первенства в 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 и 2021 годах. Сейчас он занимается под наставничеством Михаила Плотникова.

Кроме спорта, Владислав Кричфалуший занимается кино. В 2025 году он снял цикл фильмов «Живая поэзия».

Информационный обзор редакции.