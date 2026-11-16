На новом поле стадиона «Трудовые резервы» обустроят каток

Каток на «Трудовых резервах» размесится на новом поле, которое возводят в рамках комплексного развития территории. Помещение для переодевания и отдыха останется на прежнем месте.

Главный городской каток традиционно устроят на эспланаде у Театра-Театра. На стадионе «Юность» также намерены залить поле. В новом сезоне откроется и каток «Цветной Ледяной» у ТРК «Планета»: лед будут подсвечивать новые прожекторы.

Информационный обзор редакции.