Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

На новом поле стадиона «Трудовые резервы» обустроят каток

В Перми готовятся к сезону открытых катков 2026/27. Даты запуска пока не сообщают, так как заливка зависит от погодных условий.

Стадион «Трудовые резервы»/ВКонтакте

Каток на «Трудовых резервах» размесится на новом поле, которое возводят в рамках комплексного развития территории. Помещение для переодевания и отдыха останется на прежнем месте.

Главный городской каток традиционно устроят на эспланаде у Театра-Театра. На стадионе «Юность» также намерены залить поле. В новом сезоне откроется и каток «Цветной Ледяной» у ТРК «Планета»: лед будут подсвечивать новые прожекторы. 

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: