Стадион «Трудовые резервы» собираются открыть в конце 2026 года

Сейчас рабочие делают основание футбольного поля и ставят фундаменты для фонарей. Завершить обновление и открыть «Трудовые резервы» намерены в конце 2026 года.

Обновленный стадион станет частью большого спорткомплекса, в котором будут площадки для волейбола, стритбола, воркаута, место для катания на коньках. Старое здание «Дома спорта» собираются снести. Внутри комплекса будут специализированные залы для занятий дзюдо и боксом, раздевалки, душевые и тренерские помещения, а также универсальный тренажерный зал и кафе.

Информационный обзор редакции.