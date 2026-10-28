Чемпионы мира: пять пермских кикбоксеров завоевали золото в Южной Америке

Спортсмены Дарья Кувакина, Артем Швецов, Валерий Бизяев, Вадим Зайченко и Алексей Чукманов стали чемпионами мира по кикбоксингу. Они впервые участвовали в Чемпионате WKF на территории Колумбии.
Факт участия стал для команды еще одним сложным испытанием. На ее моральный дух влияла долгая дорога до страны, занявшая трое суток, девятичасовая разница во времени с родными и сильная подготовка соперников.
«В новой для нас версии WKF преобладают спортсмены Северной и Латинской Америки. Они очень сложные соперники, очень выносливые», — отметил тренер Сергей Матвеев.
Дома победителей ждет восстановление, а после — новый цикл тренировок: в следующем году они планируют участвовать в чемпионате Европы.
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Информационный обзор редакции.
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