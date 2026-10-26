Передвижные выставки и мастер-классы будут проходить на домашних матчах «БЕТСИТИ ПАРМА» и «Молота»

Для болельщиков и гостей матчей запланирована также серия мастер-классов и интерактивных мероприятий. С их помощью для детей и взрослых в доступной форме раскроют сложные научные темы. Музейные мероприятия на спортивных матчах станут тизерами предложений и тем, которые можно более глубоко исследовать в музеях на территории «Завода Шпагина».

Сотрудничество Пермского краеведческого музея и спортивных клубов — проект программы «Завод Шпагина. Новое измерение» (поддержан специальным грантом Благотворительного фонда Владимира Потанина). В перспективе к нему присоединятся и другие резиденты формирующегося кластера «Завод Шпагина».

В рамках проекта на домашних матчах «БЕТСИТИ ПАРМА» и «Молота» будут работать промозоны с информацией о текущих и будущих выставках. Музей намерен также присутствовать в социальных сетях и на других цифровых площадках клубов, чтобы рассказывать об истории Пермского края, редких находках, коллекциях и предстоящих событиях. В Пермском краеведческом музее объяснили, что таким образом стремятся выйти за пределы традиционных выставочных пространств и стать естественной частью городской среды.

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