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Последний спортивный магазин пермской сети объявил о закрытии

Последний магазин «А.В.Т.Спорт» в Перми закрывается. Точка на улице Куйбышева проработала больше 15 лет.

Семейный спортивный магазин АВТ-Спорт/ВКонтакте

Магазин «А.В.Т.Спорт» принадлежит группе компаний, которая занимается производством спортивной обуви «Трек». Ранее работало шесть магазинов в Перми, а также в Тюмени, Екатеринбурге и Москве. По словам представителей бренда, магазин решено закрыть, так как не смену уличному ритейлу пришел e-com.

Недавно мы рассказывали о закрытии единственного магазина в Rendez-Vous: он работал в ТРЦ «Imall Эспланада».

Информационный обзор редакции.

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