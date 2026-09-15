Последний спортивный магазин пермской сети объявил о закрытии

Магазин «А.В.Т.Спорт» принадлежит группе компаний, которая занимается производством спортивной обуви «Трек». Ранее работало шесть магазинов в Перми, а также в Тюмени, Екатеринбурге и Москве. По словам представителей бренда, магазин решено закрыть, так как не смену уличному ритейлу пришел e-com.

Недавно мы рассказывали о закрытии единственного магазина в Rendez-Vous: он работал в ТРЦ «Imall Эспланада».

Информационный обзор редакции.