Клуб ракеточных видов спорта на месте бывшего кинотеатра открывается в техническом режиме

На площадях бывшего кинотеатра Verry Velly разместились три падел-корта и зал для настольного тенниса. Еще ведутся работы в кортах для сквоша и бадминтона. Ранее сообщалось, то в клубе появятся фитнес-направления, пилатес и функциональные тренировки.

Напомним, в Мотовилихе собираются открыть в 2028 году спорткомплекс для занятий падел-теннисом.

Информационный обзор редакции.