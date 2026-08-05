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Клуб ракеточных видов спорта на месте бывшего кинотеатра открывается в техническом режиме

В ТРК «Колизей Синема» открылся клуб ракеточных видов спорта «Корты». Новый проект пока работает в техническом режиме.

«Корты»/ВКонтакте

На площадях бывшего кинотеатра Verry Velly разместились три падел-корта и зал для настольного тенниса. Еще ведутся работы в кортах для сквоша и бадминтона. Ранее сообщалось, то в клубе появятся фитнес-направления, пилатес и функциональные тренировки. 

Напомним, в Мотовилихе собираются открыть в 2028 году спорткомплекс для занятий падел-теннисом.

Информационный обзор редакции.

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