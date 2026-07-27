Третий спутник Пермского марафона собираются провести на одной из самых живописных трейловых трасс

В этом году для участников трейла подготовили пять дистанций: на 5, 10 и 20 км, а также детскую и отдельный маршрут по северной ходьбе. Участники Perm Trail получат медаль с головой медведя, выполненную в Пермском зверином стиле.

Это часть сборной медали спутников Пермского марафона. Еще один забег и лапка медведя достанутся участником четвертого спутника, «Счастливого забега», который проведут в октябре.

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