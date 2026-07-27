Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Третий спутник Пермского марафона собираются провести на одной из самых живописных трейловых трасс

Perm Trail — третий спутник Пермского марафона — собираются провести 2 августа на лыжной базе «Динамо». Организаторы забега говорят, что это одна из самых живописных трейловых трасс сезона.

Медаль Perm Trail
Пермский марафон/Telegram

Медаль Perm Trail

В этом году для участников трейла подготовили пять дистанций: на 5, 10 и 20 км, а также детскую и отдельный маршрут по северной ходьбе. Участники Perm Trail получат медаль с головой медведя, выполненную в Пермском зверином стиле.

Это часть сборной медали спутников Пермского марафона. Еще один забег и лапка медведя достанутся участником четвертого спутника, «Счастливого забега», который проведут в октябре.

Информационный обзор редакции. 0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: