Открылась регистрация на все забеги-спутники Пермского марафона

Серия забегов-спутников откроется 19 апреля «Спартаковской милей. Счастье есть». Участникам предстоит преодолеть дистанцию 1,6 км на набережной Камы в Кировском районе, также пройдут индивидуальные забеги для детей от 12 лет и командные семейные. Культурный забег «РУТС» пройдет в третий раз. 6 июня бегунов ждет новый маршрут по красивым городским локациям — паркам, набережным, улицам, главным достопримечательностям, культурным и спортивным пространствам.

Perm Trail — забег по лесным тропам лыжной базы «Динамо» — запланирован на 2 августа. Для участников будет доступно несколько дистанций от 1 до 20 км, а также дистанция для северной ходьбы. Финальным стартом серии спутников станет «Счастливый забег», он пройдет 18 октября. Участники смогут выбрать дистанцию от 1 до 3 км.

Сам Пермский марафон в 2026 году пройдет 5 и 6 сентября. Организаторы главного бегового события подготовили новые форматы: костюмированный, семейный забег и забег на результат на 2500 м.

Информационный обзор редакции. 6+