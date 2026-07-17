В Перми проведут спортивный фестиваль «Темные ночи»

Организаторы обещают, что костюмированный забег на два километра станет яркой частью программы. На дистанцию выйдут те, кто не гонится за спортивными рекордами, а хочет получить удовольствие от самого процесса. Дресс-код будет под стать соревнованию: неон, блестки и светящиеся в темноте элементы.

В этом году впервые проведут детский забег, для которого цифры стартовых номеров нарисовали участники детского пространства «ТУТ» в Пермской Арт-Резиденции.

«Каждый рисунок получился уникальным, поэтому в дизайне номера решили использовать все созданные детьми цифры. Так стартовые номера стали частью общей истории фестиваля — истории про творчество, свободу самовыражения и возможность быть собой», — делятся организаторы.

Медаль для «Темных ночей» разрабатывали пермские дизайнеры и художники на конкурсе, проводимом центром городской культуры (ЦГК). Победительницей стала Мария Граждан, чьи эскизы получили высшую оценку экспертного совета.

Подготовиться к фестивалю можно на городских площадках, которые работают в течение лета: от спортивных событий на фестивале «Город встреч» до вступления в велокомьюнити и фотопробежки вместе с фотошколой «Лаборатория».

Ранее мы рассказывали, что в эти выходные эспланаду превратят в большую сцену для танцев и музыки.

Информационный обзор редакции.