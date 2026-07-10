В Перми впервые проведут Первенство России по автомобильному кроссу

На пермской трассе «Аэропорт Бахаревка» регион впервые примет девяносто юных гонщиков. Спортсмены будут выходить на старт в грядущие выходные — 11 и 12 июля.
Выступать молодые пилоты будут на облегченных спортивных автомобилях, называемых багги. Всего будет четыре автомобильных класса: от миниатюрных машин до мощных спорткаров.
«При этом на трассе сохраняется высокая скорость и борьба, безопасная для гонщиков», — отметил президент федерации автомобильного спорта Пермского края Андрей Романченко.
Отстаивать спортивную честь Прикамья будут четыре гонщика, в том числе девушка.
Программа 11 июля стартует с хронометрируемых тренировок и двух заездов. В воскресенье, 12 июля, зрителей ждет открытие соревнований, финальные заезды самых сильных спортсменов и церемония награждения победителей.
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