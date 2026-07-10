В Перми впервые проведут Первенство России по автомобильному кроссу

Выступать молодые пилоты будут на облегченных спортивных автомобилях, называемых багги. Всего будет четыре автомобильных класса: от миниатюрных машин до мощных спорткаров.

«При этом на трассе сохраняется высокая скорость и борьба, безопасная для гонщиков», — отметил президент федерации автомобильного спорта Пермского края Андрей Романченко.

Отстаивать спортивную честь Прикамья будут четыре гонщика, в том числе девушка.

Программа 11 июля стартует с хронометрируемых тренировок и двух заездов. В воскресенье, 12 июля, зрителей ждет открытие соревнований, финальные заезды самых сильных спортсменов и церемония награждения победителей.

Недавно мы делились, сколько человек посетили авиафестиваль «Крылья Пармы» в 2026 году.

Информационный обзор редакции. 0+