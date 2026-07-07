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Стало известно, сколько человек посетили авиационный фестиваль «Крылья Пармы»

Авиационный фестиваль «Крылья Пармы», посвященный в этом году Пермской промышленности, посетили более 36,5 тысяч человек. Посмотреть на впервые представленную технику производства «Мотовилихинских заводов» приехали гости из Тюменской, Кировской и Свердловской областей.

Сайт губернатора и Правительства Пермского края
Сайт губернатора и Правительства Пермского края

Основную пилотажную программу исполняли самолеты «ЯК-52» и «ЯК-54» под управлением группы высшего пилотажа «Первый полет» и высокоманевренные истребители «МиГ-29», управляемые группой «Стрижи» ВВС России.

За зрелищную часть отвечали парашютисты с флагами региональных предприятий, отмечающих в этом году юбилеи. Для юных зрителей проводили мастер-класс по конструированию самолетов из картона и фотосессию со сверхлегким самолетом «АКМ-3», который разработало пермское опытно-конструкторское бюро «АКМ-Авиа». 

Мы уже делились, как в этом году пройдет фестиваль «Стар Фест» — значимое для прикамской столицы и всего региона событие.

Информационный обзор редакции. 12+

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