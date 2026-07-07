Стало известно, сколько человек посетили авиационный фестиваль «Крылья Пармы»

Основную пилотажную программу исполняли самолеты «ЯК-52» и «ЯК-54» под управлением группы высшего пилотажа «Первый полет» и высокоманевренные истребители «МиГ-29», управляемые группой «Стрижи» ВВС России.

За зрелищную часть отвечали парашютисты с флагами региональных предприятий, отмечающих в этом году юбилеи. Для юных зрителей проводили мастер-класс по конструированию самолетов из картона и фотосессию со сверхлегким самолетом «АКМ-3», который разработало пермское опытно-конструкторское бюро «АКМ-Авиа».

Мы уже делились, как в этом году пройдет фестиваль «Стар Фест» — значимое для прикамской столицы и всего региона событие.

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