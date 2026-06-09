Гидрофлайт, водные болиды и гонки на лодках «Дракон»: известна программа фестиваля водных видов спорта

В рамках фестиваля на набережной Камы устроят соревнования на лодках класса «Дракон» и региональный турнир парусных судов классов «Луч» и «Оптимист». Планируются и показательные выступления в зрелищных дисциплинах: их представят победители и призеры чемпионата России по аквабайку, лучшая команда страны по гидрофлайту Skebreakers и специальные гости, гонщики на водных болидах, команда New star Rasing team.

Фестиваль водных видов спорта в Перми будет включать и развлекательную программу, которая пройдет на суше. Она будет состоять из соревнований по баскетболу 3х3, перетягиванию каната, мини-футболу, настольному теннису. Будут работать площадки, которых можно испытать комплекса ГТО, попрыгать на батуте и пройти мастер-классы по судомодельному спорту.

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