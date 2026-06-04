В этом году на маршруте забега РУТС появится секретная локация

В этом году стартово-финшный городок РУТС разместится на территории Завода Шпагина. Маршрут будет проходить через центральные улицы и знаковые места, среди них: Пермская Арт-резиденция, органный зал Пермской краевой филармонии, Центральный выставочный зал, стадион «Энергия», молодежная сцена Театра-Театра и частная филармония «Триумф». Впервые в этом году появится секретная локация, которая не будет отмечена на карте — участникам забега нужно будет найти ее по подсказкам прямо на дистанции.

А еще появится аудиогид с историей города и информацией о каждой достопримечательности на маршруте. В его создании участвовали блогер и экскурсовод музея «Квартира Коляна» Евгения Шарецкая, озвучивали балерина Полина Ланцева и солист оперы Рустам Касимов.

Трейл в Перми станет единственный вечерним в серии РУТС среди других российских городов. Участникам на выбор предложат две дистанции: большой (10 км) и малый (5 км) круг.

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