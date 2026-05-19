Пермский спортсмен Александр Жужгов завоевал бронзу Гран-при по дзюдо

У пермского дзюдоиста — бронзовая медаль: Александр Жужгов выступал в весовой категории до 81 кг. В общем зачете сборная России завоевала второе место: в копилке 12 наград: 3 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей.

В пресс-службе министерства спорта рассказали, что сейчас Александр Жужгов начинает подготовку к Чемпионату Европы, который пройдет с 10 по 17 августа в Германии.

Информационный обзор редакции.