Названы имена победителей заездов «Пермского велофеста»

Велосезон в Перми официально открылся масштабным событием — фестивалем «Пермский велофест», который прошел 17 мая в парке «Балатово». По данным городской администрации, в нем участвовало около 1800 человек из Пермского края, а также восьми регионов, в том числе в Свердловской, Ростовской Новосибирской областях, Башкирии, Москвы.
На «Пермском велофесте» было несколько дистанций: шоссейные гонки на 16,5 и на 33 км, массовый и любительский велозаезды на 5,5 км, детский на 1 км, а также беговелики на 150 м для малышей от 2 до 5 лет.
По данным главы Перми Эдуарда Соснина, который также участвовал в фестивале, победителями шоссейной гонки на дистанции 33 км стали Анастасия Пьянникова и Данил Конотоп, лидерами на 16,5 км стали Татьяна Шуклина и Сергей Кожухов. В детском старте победили Агния Усольцева и Савелий Шуман. Первое место среди массовых команд заняла спортивная школа «Орленок», на втором месте – гимназия №31, третьим стал детский сад №419.
