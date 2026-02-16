В финал проекта «Народный Ледниковый» вышли 24 участника

В выходные на «Бионород Катке» прошел отборочный этап проект «Народный Ледниковый», который вырос из шоу «Ледниковый период» Ильи Авербуха. Свои номера показали более 40 спортсменов-любителей, из них жюри выбрало 24 финалиста.
Во взрослой категории в финал проекта «Народный Ледниковый» вышли: Виктория Дербина, Екатерина Корякова, Александра Клячина, Дмитрий Кучев, Марина Михайлова, Анита Нгуен, Елизавета Николаева, Дарья Новосельцева, Лариса Пахомова, Ксения Сафронова, Владислав Спевак, Наталья Тетерлева, Яна Уткина, Анна Шило.
Финалистами в детско-юношеской категории стали: Агния Бако, Варвара Гаврилова, Арина Дикова, Дарья Кислицына, Александра Кочнева, Ульяна Плотникова, Арина Сагдеева, Эдина Трегубова, Екатерина Черемных, Милана Шилоносова.
В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что финал, на котором определят победителей, планируют провести 21 февраля.
