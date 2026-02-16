В финал проекта «Народный Ледниковый» вышли 24 участника

В выходные на «Бионород Катке» прошел отборочный этап проект «Народный Ледниковый», который вырос из шоу «Ледниковый период» Ильи Авербуха. Свои номера показали более 40 спортсменов-любителей, из них жюри выбрало 24 финалиста.