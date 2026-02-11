Результативным спортсменам будут выплачивать до 30 тысяч рублей

В пресс-службе министерства спорта рассказали, что комиссия отобрала из 188 человек 145 спортсменов, которые будут получать стипендию. Их тренеры тоже будут получать ежемесячную выплату.

Еще 250 юным спортсменам в Пермском крае собираются выплачивать стипендию. Ее размер — 5 тыс. рублей. Кандидатов определят на заседании комиссии министерства физической культуры и спорта.

