Обсуждается вопрос создания горнолыжного склона на берегу Данилихи

В Перми обсуждают создание горнолыжного склона на берегу реки Данилиха в микрорайоне Краснова, за домом №26 по улице Уфимская. Зона подъемников и спусков может быть расположена выше по течению Данилихи от Серебрянского парка.
В рассмотрении проекта по созданию склона для катания участвуют представители краевого министерства природных ресурсов. Решение о его реализации пока не принято, и его нет в трехлетнем бюджете города.
Как сообщает издание «Текст», инициатива по созданию горнолыжного склона в Перми возникла три года назад: ее предложили местные жители. Подобные спуски с подъемниками есть в Москве.
