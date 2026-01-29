Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Обсуждается вопрос создания горнолыжного склона на берегу Данилихи

В Перми обсуждают создание горнолыжного склона на берегу реки Данилиха в микрорайоне Краснова, за домом №26 по улице Уфимская. Зона подъемников и спусков может быть расположена выше по течению Данилихи от Серебрянского парка.

Эдуард Соснин/Telegram

В рассмотрении проекта по созданию склона для катания участвуют представители краевого министерства природных ресурсов. Решение о его реализации пока не принято, и его нет в трехлетнем бюджете города.

Как сообщает издание «Текст», инициатива по созданию горнолыжного склона в Перми возникла три года назад: ее предложили местные жители. Подобные спуски с подъемниками есть в Москве.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: