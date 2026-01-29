Обсуждается вопрос создания горнолыжного склона на берегу Данилихи

В рассмотрении проекта по созданию склона для катания участвуют представители краевого министерства природных ресурсов. Решение о его реализации пока не принято, и его нет в трехлетнем бюджете города.

Как сообщает издание «Текст», инициатива по созданию горнолыжного склона в Перми возникла три года назад: ее предложили местные жители. Подобные спуски с подъемниками есть в Москве.