Саночник Матвей Перестронин вошел в тройку сильнейших на Кубке наций

24-летний саночник завоевал серебро в соревнованиях одиночек на этапе Кубка наций по санному спорту. Матвей Пересторонин прошел его за 42,781 секунды, уступив 0,009 секунды итальянцу Доминику Фишналлеру.

В пресс-службе министерства спорта рассказали, что для Матвея Перестронина это второй подиум в текущем сезоне. Ранее он завоевал бронзу на турнире в Лейк-Плэсиде.

