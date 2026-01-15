Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Олимпийцы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин дадут Ледовое шоу в Перми

В Перми пройдет бесплатное Ледовое шоу с участием олимпийских чемпионов. На Бионорд Каток выйдут звезды фигурного катания — Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Албена Денкова, Максим Ставиский.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края

Выступление олимпийских чемпионов и чемпионов мира в Перми запланировано на 18 января. Оно пройдет в рамках Фестиваля зимнего спорта, который продлится в городе до конца февраля. В пресс-службе минспорта рассказали, что ранее в этот же день на Бионород Каток пройдет мастер-класс по фигурному катанию от Ильи Авербуха.

