Олимпийцы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин дадут Ледовое шоу в Перми

Выступление олимпийских чемпионов и чемпионов мира в Перми запланировано на 18 января. Оно пройдет в рамках Фестиваля зимнего спорта, который продлится в городе до конца февраля. В пресс-службе минспорта рассказали, что ранее в этот же день на Бионород Каток пройдет мастер-класс по фигурному катанию от Ильи Авербуха.

Информационный обзор редакции. 0+