Олимпийцы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин дадут Ледовое шоу в Перми

В Перми пройдет бесплатное Ледовое шоу с участием олимпийских чемпионов. На Бионорд Каток выйдут звезды фигурного катания — Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Албена Денкова, Максим Ставиский.
Выступление олимпийских чемпионов и чемпионов мира в Перми запланировано на 18 января. Оно пройдет в рамках Фестиваля зимнего спорта, который продлится в городе до конца февраля. В пресс-службе минспорта рассказали, что ранее в этот же день на Бионород Каток пройдет мастер-класс по фигурному катанию от Ильи Авербуха.
