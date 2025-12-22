Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пермские спортсмены Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков стали бронзовыми призерами чемпионата России по фигурному катанию

Пермские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков завоевали бронзовые медали чемпионата России по фигурному катанию на коньках 2026. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

Team Chikmareva/Ianchenkov/Telegram

Прошлый сезон спортсмены пропустили из-за травмы Екатерины Чикмаревой. В пресс-службе министерства спорта Пермского края рассказали, что после исполнения короткой программы пара шла на 4 месте. Но произвольная программа вывела их в лидеры.

Пара набрала Екатерины Чикмаревой и Матвей Янченкова набрала на чемпионате по фигурному катанию 215,95 балла. Первое место — у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (224,29 балла), второе — у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (223,63 балла).

Пермская пара тренируется под руководством Павла Слюсаренко, Егора Закроева и Татьяны Тудвасеевой.

Информационный обзор редакции.

