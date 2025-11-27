Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Черняевском лесу установили комплексы для воркаута и снаряды для кроссфита

В Черняевском лесу обновили две спортивные площадки. Они находятся в месте отдыха «Ветеранское» и со стороны улицы Братьев Игнатовых.

Пресс-служба администрации Перми

Площадки покрыты безопасными резиновыми плитками, которые смягчают удары и снижают риск травм. В обеих спортивных зонах появилось новое оборудование: комплексы для воркаута, тренажеры и снаряды для кроссфита. На месте отдыха «Ветеранское» дополнительно сделали зоны с песком и каменным ковром.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что для удобства посетителей на спортивных площадках устроили скамейки, полки для личных вещей и крючки для сумок.

