В Черняевском лесу установили комплексы для воркаута и снаряды для кроссфита

Площадки покрыты безопасными резиновыми плитками, которые смягчают удары и снижают риск травм. В обеих спортивных зонах появилось новое оборудование: комплексы для воркаута, тренажеры и снаряды для кроссфита. На месте отдыха «Ветеранское» дополнительно сделали зоны с песком и каменным ковром.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что для удобства посетителей на спортивных площадках устроили скамейки, полки для личных вещей и крючки для сумок.