Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Пермяк Матвей Мичков помог своей команде установить рекорд XXI века в НХЛ

20-летний хоккеист из Пермского края Матвей Мичков помог своей команде «Филадельфия Флайерз» установить рекорд XXI века в НХЛ. Это случилось 22 ноября во время матча с «Нью-Девилз».

© Mitchell Leff / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Матвей Мичков забросил первую в серии шайбу, затем к нему присоединился Тайсон Фёрстер, отправивший в ворота соперников еще две. За 26 секунд «Филадельфия Флайерз» забила три шайбы — скоростная серия стала пятой в истории НХЛ, сообщает «Матч ТВ». Абсолютный рекорд был установлен в 1971 году, когда за 20 секунд «Бостон» забил «Ванкуверу» три шайбы.

Матвей Мичков родился в Кунгуре, воспитывался в пермском клубе «Молот», а затем в ярославском «Локомотиве». С 2024 года играет за команду «Филадельфия Флайерз». Стал самым молодым хоккеистом в истории «Филадельфии», сделавшим три передачи за один период.

Информационный обзор редакции.6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: