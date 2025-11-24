Пермяк Матвей Мичков помог своей команде установить рекорд XXI века в НХЛ

Матвей Мичков забросил первую в серии шайбу, затем к нему присоединился Тайсон Фёрстер, отправивший в ворота соперников еще две. За 26 секунд «Филадельфия Флайерз» забила три шайбы — скоростная серия стала пятой в истории НХЛ, сообщает «Матч ТВ». Абсолютный рекорд был установлен в 1971 году, когда за 20 секунд «Бостон» забил «Ванкуверу» три шайбы.

Матвей Мичков родился в Кунгуре, воспитывался в пермском клубе «Молот», а затем в ярославском «Локомотиве». С 2024 года играет за команду «Филадельфия Флайерз». Стал самым молодым хоккеистом в истории «Филадельфии», сделавшим три передачи за один период.

Информационный обзор редакции.6+