Пермяк Данил Маликов стал чемпионом мира по гиревому спорту

Данил Маликов выступал в весовой категории до 85 кг. Спортсмен отличился в дисциплине толчок двух гирь 32 кг от груди, одолев сильных конкурентов из Китая, Казахстана, Узбекистана, Индии и России.

В пресс-службе министерства спорта Пермского края рассказали, что Данил Маликов обошел своего принципиального соперника — томского спортсмена Дмитрия Черкашина — с разницей в три подъема. Пермяк завоевал золотую медаль с результатом в 157 подъемов.

