Пермяк Данил Маликов стал чемпионом мира по гиревому спорту

Пермяк Данил Маликов завоевал титул чемпиона мира по гиревому спорту. Соревнования проходили с 13 по 18 ноября в китайском городе Хайнин. В них участвовали более 400 спортсменов.
Данил Маликов выступал в весовой категории до 85 кг. Спортсмен отличился в дисциплине толчок двух гирь 32 кг от груди, одолев сильных конкурентов из Китая, Казахстана, Узбекистана, Индии и России.
В пресс-службе министерства спорта Пермского края рассказали, что Данил Маликов обошел своего принципиального соперника — томского спортсмена Дмитрия Черкашина — с разницей в три подъема. Пермяк завоевал золотую медаль с результатом в 157 подъемов.
