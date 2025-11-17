Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Пермяк Данил Маликов стал чемпионом мира по гиревому спорту

Пермяк Данил Маликов завоевал титул чемпиона мира по гиревому спорту. Соревнования проходили с 13 по 18 ноября в китайском городе Хайнин. В них участвовали более 400 спортсменов.

Пресс-служба министерства спорта Пермского края

Данил Маликов выступал в весовой категории до 85 кг. Спортсмен отличился в дисциплине толчок двух гирь 32 кг от груди, одолев сильных конкурентов из Китая, Казахстана, Узбекистана, Индии и России.

В пресс-службе министерства спорта Пермского края рассказали, что Данил Маликов обошел своего принципиального соперника — томского спортсмена Дмитрия Черкашина — с разницей в три подъема. Пермяк завоевал золотую медаль с результатом в 157 подъемов.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: