Спорт

Клуб настольного тенниса собираются открыть в «Колизее»

В ТЦ «Колизей Синема» собираются открыть клуб настольного тенниса. Он появится в фойе бывшего кинотеатра, помещения которого сейчас пустуют.

Freepik

По данным «Коммерсант-Прикамье», центр для настольного тенниса будет состоять из десяти столов. Если проект ждет успех, то другие площади бывшего кинотеатра также используют, возможно добавив и другие виды спорта. Уже закуплено соответствующее оборудование, начались работы по ремонту фойе кинотеатра под создание клуба. Его намерены открыть к Новому году.

Недавно мы рассказывали о том, что в ТРЦ «СпешиLove» планируют открыть боулинг-центр.

Комментарии (0)

