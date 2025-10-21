Клуб настольного тенниса собираются открыть в «Колизее»

По данным «Коммерсант-Прикамье», центр для настольного тенниса будет состоять из десяти столов. Если проект ждет успех, то другие площади бывшего кинотеатра также используют, возможно добавив и другие виды спорта. Уже закуплено соответствующее оборудование, начались работы по ремонту фойе кинотеатра под создание клуба. Его намерены открыть к Новому году.

Недавно мы рассказывали о том, что в ТРЦ «СпешиLove» планируют открыть боулинг-центр.

