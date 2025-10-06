Пермский паралимпиец Евгений Торсунов завоевал золото на чемпионате мира по легкой атлетике

Пермский спортсмен Евгений Торсунов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике среди паралимпийцев. Он проходил 27 сентября по 5 октября в Нью-Дели.
Евгений Торсунов со своим тренером Татьяной Лодочниковой
Евгений Торсунов завоевал медаль в прыжках в длину в классе Т36. В пресс-службе министерства спорта Пермского края рассказали, что спортсмен приземлился на отметку в 6,14 м и обновил собственный мировой рекорд на 9 см.
Российские спортсмены на этом чемпионате завоевали 46 наград и заняли третье место в неофициальном медальном зачете.
