Пермский паралимпиец Евгений Торсунов завоевал золото на чемпионате мира по легкой атлетике

Евгений Торсунов завоевал медаль в прыжках в длину в классе Т36. В пресс-службе министерства спорта Пермского края рассказали, что спортсмен приземлился на отметку в 6,14 м и обновил собственный мировой рекорд на 9 см.

Российские спортсмены на этом чемпионате завоевали 46 наград и заняли третье место в неофициальном медальном зачете.

