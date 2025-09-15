Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пермский пилот Владимир Верхоланцев выиграл этап Чемпионата России по кольцевым автогонкам

Пермский гонщик Владимир Верхоланцев стал золотым призером четвертого этапа чемпионата России по кольцевым автогонкам «Формула 4». Соревнования проходили в Казани. На старт вышли 16 пилотов, но финишировать смогли 13.

SMP RACING/ВКонтакте

Владимир Верхоланцев представлял команду Formula K Russia. Гонщик показал лучший результат на картинге и завоевал первое место. В пресс-службе министерства спорта Пермского края рассказали, что это первая победа Владимира Верхоланцева в карьере «Формула 4».

В сезоне 2025 в Российской серии кольцевых гонок (СМПРСКГ) заявлено девять этапов на шести автодромах.

Информационный обзор редакции.

