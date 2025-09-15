Пермский пилот Владимир Верхоланцев выиграл этап Чемпионата России по кольцевым автогонкам

Владимир Верхоланцев представлял команду Formula K Russia. Гонщик показал лучший результат на картинге и завоевал первое место. В пресс-службе министерства спорта Пермского края рассказали, что это первая победа Владимира Верхоланцева в карьере «Формула 4».

В сезоне 2025 в Российской серии кольцевых гонок (СМПРСКГ) заявлено девять этапов на шести автодромах.

