Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Благотворительный забег в поддержку бездомных животных устроят в конце лета

В Перми 30 августа собираются провести благотворительный забег Run Dog Run в поддержку бездомных животных. Участники стартуют от Соборной площади и преодолеют 5 км.

Freepik

После забега планируется афтепати Animal Garden в баре Smoky Dog. Как рассказали организаторы, в программе — еда и напитки, фирменный мерч, фотобудка для всей семьи, а также маркет от «Матроскина» и «Истории Марты». За декор вечеринки намерены будут отвечать студия «Пространство», а музыкальное сопровождение создадут Dj Д.Ж., Lil Boltik, Jenny Kooks, Dj sojo boy, Vereshchagina.

Недавно мы рассказывали о мультимедиа вечеринке «ПРОСВЕТ: РАДИ МИРА И ЛЮБВИ» (18+).

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: