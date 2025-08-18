Благотворительный забег в поддержку бездомных животных устроят в конце лета

После забега планируется афтепати Animal Garden в баре Smoky Dog. Как рассказали организаторы, в программе — еда и напитки, фирменный мерч, фотобудка для всей семьи, а также маркет от «Матроскина» и «Истории Марты». За декор вечеринки намерены будут отвечать студия «Пространство», а музыкальное сопровождение создадут Dj Д.Ж., Lil Boltik, Jenny Kooks, Dj sojo boy, Vereshchagina.

Недавно мы рассказывали о мультимедиа вечеринке «ПРОСВЕТ: РАДИ МИРА И ЛЮБВИ» (18+).

Информационный обзор редакции. 6+